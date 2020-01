Lucia Annunziata durissima su Di Maio “Il nostro paese escluso sulla questione Iran, Luigi Di Maio in un paese normale si dovrebbe dimettere” (Di martedì 7 gennaio 2020) Sicuramente Lugi Di Maio non sta per nulla passando un momento facile. Sono lontani i giorni in cui il M5S volava nei sondaggi e poteva decidere se allearsi o meno con altri partiti e decidere le linee guida di un governo. La leadership è in forte bilico. Il suo partito sta implodendo. Si parla che altri Onorevoli e Senatori siano pronti a abbandonare il Movimento. Luigi Di Maio però non deve solo gestire il suo partito ha anche da gestire il suo dicastero come Ministro degli Esteri. La situazione tra Stati Uniti d’America e Iran sta diventando esplosiva. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha spiegato la situazione creatasi a diversi alleati europei ma non all’Italia. Sul caso Iran è intervenuta la giornalista Rai Lucia Annunciata che ha attaccato duramente il ministro degli Esteri Di Maio: “Se questo fosse un paese normale, e il nostro fosse un governo ... Leggi la notizia su baritalianews

