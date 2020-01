Locri, vanno a convivere: dopo 24 ore lui la accoltella 14 volte (Di martedì 7 gennaio 2020) Un giovane di 18 anni è stato arrestato a Locri (Reggio Calabria) per aver accoltellato almeno 14 volte la compagna con la quale era andato a convivere solo poche ore prima. I carabinieri lo hanno trovato nascosto in una intercapedine del sottotetto dell'abitazione, con i vestiti ancora intrisi di sangue. Leggi la notizia su fanpage

