LIVE Italia-Usa 2-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini/Bolelli-Krajicek/Ram 6-4 0-1, iniziato il 2° set (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Se ne va la risposta di Fognini e dunque 2-1 per gli Usa, servirà Bolelli 40-30 Sbaglia una facile volèe Ram 40-15 Ace Krajicek 30-15 Bella volèe di dritto di Ram 15-15 Smash dopo il rimbalzo per Krajicek 0-15 Esce la volèe di rovescio di Krajicek Ace centrale di Fognini e siamo 1-1 nel 2° set 40-30 Out la demivolèe di Fognini 40-15 Out la risposta Usa 30-15 Buona prima di Fognini. Fuori di poco il passante di dritto di Fognini e Usa in vantaggio 1-0 nel 2° set. Fognini andrà al servizio. 40-30 Stecca Krajicek con il rovescio, ancora molto falloso in risposta da fondo. 40-15 Lungo il pallonetto difensivo di Fognini e due palle per l’1-0 nel 2° set per gli americani. 30-15 Non sufficientemente profondo il lob di Fognini e Krajicek si prende il punto con lo smash. 15-15 Magica risposta con il rovescio lungolinea di Fognini e Krajicek ... Leggi la notizia su oasport

