Limbiate piange Robert, morto a 23 anni in un incidente in moto (Di martedì 7 gennaio 2020) Si chiamava Robert Constantin Ciorcila il 23enne morto ieri sera in un tragico incidente stradale a Limbiate. Originario della Romania viveva a Limbiate da tempo con la sua famiglia, conosciuta e stimata. Tanti gli amici di Robert che lo ricordano in queste ore con messaggi di affetto, descrivendolo come un ragazzo speciale. Il drammatico incidente si è verificato ieri sera, poco dopo le 17,30 nel quartiere Villaggio Giovi, all’incrocio tra via Turati, via Buozzi e via Silvio Pellico. Robert era in sella allo scooter Yamaha T-Max che si è scontrato con una Peugeot condotta da un 46enne originario del Bangladesh e residente anch’egli a Limbiate. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Limbiate piange Robert, morto a 23 anni in un incidente in moto - -