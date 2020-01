Libia, la battaglia di Sirte non è finita Scontri tra le forze di Serraj e Haftar (Di martedì 7 gennaio 2020) L’inviato russo a Tripoli: «Gli uomini di Serraj hanno ripreso il controllo della città». La produzione di petrolio non si è fermata. Le grandi potenze cercano accordo per evitare l’arrivo di truppe turche in aiuto in Libia Leggi la notizia su corriere

Corriere : Libia, a Sirte è battaglia tra le forze di Serraj e quelle di Haftar - fisco24_info : Libia nel caos ma Sirte ritorna sotto il controllo di al-Sarraj: Le milizie di Haftar avevano annunciato la cacciat… - Ultron65 : RT @agambella: #Libia Mappa della battaglia. Le forze di Haftar conquistano Sirte e raggiungono il posto di blocco di Al-Washka lontano 86… -