Iran, precipita aereo ucraino dopo il decollo: 173 morti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Teheran, 8 gen. (Adnkronos/Dpa) – Sono tutte morte le persone a bordo di un aereo ucraino che questa mattina è precipitato a Teheran subito dopo il decollo. Lo ha confermato un portavoce della Mezzaluna islamica alla televisione Iraniana, affermando che a bordo del Boeing 737 vi erano 173 persone. Secondo i media russi l’aereo dell’Ukraine International Airlines era partito alle 5 del mattino ora locale da Teheran diretto a Kiev. E’ precipitato subito dopo il decollo in un campo alla periferia della capitale Iraniana. Le autorità Iraniane hanno indicato un guasto tecnico come causa dell’incidente. Intanto, la US Federal Aviation Administration ha vietato a tutti i voli commerciali di entrare nello spazio aereo Iraniano ed iracheno dopo il , sottolineando il “rischio” di “possibili errori di calcolo e di identificazione” in caso di ... Leggi la notizia su ildenaro

