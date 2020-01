Iran, l’ultimo saluto al generale Soleimani nella città di Shiraz (Di martedì 7 gennaio 2020) Celebrazioni solenni per l’uccisione del generale Qasem Soleimani nella città di Shiraz, Iran meridionale. Foto e video di Giuseppe Antonucci, italiano che in queste settimane si trova in viaggio nel Paese mediorientale. “Durante le manifestazioni eravamo solo due europei”, racconta. “Gli Iraniani sono stati sempre ospitali con noi e la manifestazione ha mantenuto sempre un carattere pacifico”. Credit: Giuseppe Antonacci Credit: Giuseppe Antonacci Credit: Giuseppe Antonacci Credit: Giuseppe Antonacci Credit: Giuseppe Antonacci Leggi la notizia su tpi

