Iran | attacco infiamma i prezzi del petrolio

Roma, 8 gen.(Adnkronos) – prezzi del petrolio in netto rialzo dopoin segno di rappresaglia per l'uccisione del generale Soleimani. Subito dopo la notizia, sui mercati asiatici le quotazioni del Brent sono aumentate del 3,6 per cento superando quota 70,50 dollari, prima di ripiegare intorno a quota 69 dollari (pari a un incremento di circa l'1% sulla seduta precedente). Rialzo anche per il WTI che in pochi minuti è risalito da 62,70 a 64,20 dollari mentre al momento viene scambiato a 63,20 dollari il barile.

