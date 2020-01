Incidente sulla Palermo-Agrigento: due morti in uno scontro frontale tra auto (Di martedì 7 gennaio 2020) Secondo le prime notizie si sarebbe trattato di un violentissimo scontro frontale tra due vetture che non avrebbe lasciato scampo ai due guidatori. I due automobilisti sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte della vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per poterli estrarli. Leggi la notizia su fanpage

