(I’m Gonna) Love Me Again, storia di una canzone da Golden Globe e di un'amicizia senza tempo (Di martedì 7 gennaio 2020) La felicità è nulla se non è condivisa. Ne sanno qualcosa Bernie Taupin ed Elton John, legati da amicizia, lavoro e (I’m Gonna) Love Me Again, un brano da Golden Globe. «È la prima volta che vinco un premio con Bernie Taupin. Non abbiamo mai vinto un Grammy, non abbiamo mai vinto nulla insieme tranne questo e sono felice» Bernard John "Bernie" Taupin è il poeta, paroliere e musicista britannico che da cinquant'anni collabora con Elton John e i due sono la riprova perfetta di quale sia il significato più profondo di un'affinità elettiva: scegliersi, sentirsi uniti e complementari in una inspiegabile e intensa intesa reciproca, nonostante le comprensibili differenze o divergenze caratteriali. Insieme hanno conseguito 35 album d'oro e 25 di platino, venduto 300 milioni di dischi in tutto il ... Leggi la notizia su gqitalia

