Gli esordienti al Festival di Sanremo 2020 che non ti aspetti (Di martedì 7 gennaio 2020) Sono stati annunciati ufficialmente i nomi dei big che parteciperanno a Sanremo. Peccato che fossero già stato spoilerati dalla rivista Chi, la quale aveva comunicato una lista che tra gli addetti al settore girava già da qualche settimana. Morale: poco prima della fine dell’anno è saltato tutto il progetto di annuncio di Amadeus che, per ovviare alla fuga di notizie, ha poi – contraddicendo alle regole classiche – raccontato la line up del Festival 2020 in un’intervista a Repubblica, il 31 dicembre. Dunque, la serata dei Soliti Ignoti del 6 gennaio è stata soltanto l’occasione – oltre che della Lotteria Italia – dell’annuncio dei titoli delle canzoni in gara e dell’aggiunta a sorpresa di due nomi, Tosca e Rita Pavone, per ampliare la poverissima rappresentanza femminile. Tra varie critiche e l’invito alla giornalista palestinese Rula Jebrael di salire sul palco a presentare – invito ... Leggi la notizia su wired

BasketWorldLif1 : Giovanile Virtus Siena: Gli Esordienti vincono il Torneo della Befana a Firenze. Aquilotti 4° a Limena - CittadinoOnline : Virtus: gli Esordienti vincono il Torneo della Befana a Firenze - - Alina_twain : I Pinguini Tattici Nucleari tra i Big di #Sanremo e gli Eugenio in via di Gioia tra gli esordienti. Le vaghe idee… -