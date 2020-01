Firenze. Controlli di vicinato: installata la segnaletica in via Bolognese (Di martedì 7 gennaio 2020) L’installazione della segnaletica identifica il comitato di vicinato di via Bolognese, l’unico dei quattro autorizzati in città ad essere ‘segnalato’ Leggi la notizia su laprimapagina

CarloBencini : @CarlottaBeltra3 @beppesevergnini @Corriere Non è solo quello. A Firenze nessuno si ferma sulle strisce e controlli… - Andrea_the_Flow : RT @fra_con_la_coda: Farah Sembra caricata a molla la bellissima Farah, una meticcia taglia lagotto due anni. in salute, sterilizzata, c… - fra_con_la_coda : Farah Sembra caricata a molla la bellissima Farah, una meticcia taglia lagotto due anni. in salute, sterilizzata… -