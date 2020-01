Festival di Sanremo 2020, Tosca: “Quando mi ha chiamato Amadeus pensavo fosse uno scherzo di Fiorello” (Di martedì 7 gennaio 2020) Quando Amadeus l’ha chiamata per comunicarle che anche lei era nel cast dei cantanti in gara di Sanremo 2020, Tosca ha pensato fosse uno scherzo. Uno scherzo di Fiorello. Lo ha rivelato lei stessa in diretta su Rai1 e poi lo ha raccontato nei particolari oggi sul suo profilo Instagram, ricostruendo il dialogo con il conduttore e direttore artistico del prossimo Sanremo: “‘Ciao Tosca sono Amadeus’. Silenzio. ‘Volevo dirti che… tu sai che quest’anno gli artisti a Sanremo saranno 24 e non 22?'”, scrive Tosca riportando le parole di Amadeus. E la sua risposta: “No, non lo sapevo…”. Quindi l’annuncio di Amadeus: “Bene, tu sei la 23esima“. Di fronte al quale Tosca ha pensato a una burla: “Fiorello smettila non è uno scherzo simpatico…”. “Fiorello? Ma no, sono Amadeus!”, l’ha incalzata il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

