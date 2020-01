Fedez, la madre interviene sullo scandalo: “Semplice cercare del marcio” (Di martedì 7 gennaio 2020) Fedez e Chiara Ferragni, la vicenda degli account fake sui social conosce nuovi risvolti: la mamma-manager del rapper si lascia andare ad uno sfogo contro il clima negativo degli utenti Per usare un eufemismo, il nuovo anno potevano certamente iniziarlo meglio Fedez e Chiara Ferragni. Come già raccontato, qualche ora fa l’ennesima polemica ha coinvolto la coppia. Attraverso un video condiviso sui social network, in cui il figlio Leone giocava con l’Ipad, era parso che i due utilizzassero profili falsi per difendersi dalle critiche del web. Si nota chiaramente un documento con diversi nick e password relativi a Facebook, Twitter, Apple e anche Instagram. Tempo zero e si è risaliti ad una pagina, spesso intervenuta in difesa dei Ferragnez. Ma immediatamente sono sopraggiunti i chiarimenti del caso e le polemiche si sono così spente. Ad esprimersi è stata Chiara Ferragni, secondo cui ... Leggi la notizia su kontrokultura

