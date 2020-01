Ercolano, l’istituto Rodinò messo a soqquadro dai vandali (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoErcolano (Na) – l’istituto scolastico “Giulio Rodinò” di Ercolano, nel napoletano, è stato letteralmente messo a soqquadro da ignoti. La scoperta, questa mattina, da parte del personale scolastico. I danni più ingenti si sono registrati nella palestra della scuola adiacente al Museo Virtuale ercolanese. Inoltre i vandali hanno ben pensato di imbrattare le pareti con della vernice grigia. Sui social il primo cittadino vesuviano Ciro Buonajuto esprime tutta la sua rabbia a riguardo. “Non ci sono parole – racconta il sindaco – le immagini della videosorveglianza sono state consegnate alle Forze dell’Ordine. Così come abbiamo fatto in circostanze simili, ci rimboccheremo le maniche e rimetteremo tutto a posto”. “Lo dobbiamo agli studenti – continua il sindaco – alle centinaia di ragazzi che ogni giorno utilizzano la palestra per le attività ... Leggi la notizia su anteprima24

