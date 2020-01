Donna caduta per strada a Milano: denunciato un uomo, aveva manomesso una grata sul marciapiedi (Di martedì 7 gennaio 2020) La squadra interventi speciali della polizia locale di Milano ha denunciato un uomo di 37 anni che nelle scorse settimane aveva manomesso due grate posizionate sui marciapiedi in via Melchiorre Gioia e in via Stradivari. In uno di questi casi il gesto sconsiderato da parte dell'uomo aveva causato la caduta di una Donna di 63 anni, che aveva riportato diverse lesioni gravi. Leggi la notizia su milano.fanpage

repubblica : Donna caduta per strada a Milano: non è stato un incidente, denunciato l'uomo che manometteva le grate - emergenzavvf : Dal balcone del 6º a quello del 4º piano per soccorrere una donna caduta in casa: è stata la manovra effettuata que… - beretta_gio : RT @AngeloTani: I soliti nordafricani. @nonleggerlo Donna caduta per strada a #Milano: non è stato un incidente. Denunciato l'uomo,italian… -