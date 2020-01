Chris Hemsworth dona un milione di dollari per contrastare gli incendi in Australia (Di martedì 7 gennaio 2020) Chris Hemsworth dona un milione di dollari per contrastare gli incendi in Australia e invita i suoi follower ad aiutare e supportare la causa. L'attore Australiano Chris Hemsworth, star del Marvel Cinematic Universe, ha donato assieme alla sua famiglia un milione di dollari in supporto della lotta contro gli incendi in Australia che stanno devastando il continente ormai da diversi giorni, e che stanno causando danni irreparabili al territorio e alle sue forme di vita. Milioni di acri di terreno bruciati, milioni di animali rimasti vittime delle fiamme, 24 le persone che finora hanno perso la vita, e la situazione non accenna a migliorare, anzi. "L'intensità, la portata, il numero, l'ampiezza geografica, il fatto che stanno avendo luogo simultaneamente, e la varietà degli ambienti ... Leggi la notizia su movieplayer

