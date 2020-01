C’era una volta…a Hollywood premiato ai Golden Globes (Di martedì 7 gennaio 2020) C’era una volta…a Hollywood premiato ai Golden Globes Durante la serata della 77esima edizione dei Golden Globe Awards, trasmessa in Italia la notte tra il 5 e il 6 gennaio 2020, il regista e produttore cinematografico (noto per successi come Le iene e Pulp Fiction) Quentin Tarantino si è aggiudicato il riconoscimento assegnato dai membri della Hollywood Foreign Press Association come Miglior film nella categoria musical e commedia per la pellicola C’era una volta a… Hollywood. Oltre a questo, la commedia ha vinto altri due Golden Globes a Miglior sceneggiatura e a Miglior attore non protagonista (per Brad Pitt). Once upon a time in Hollywood è anche tra i favoriti per gli Academy Awards. C’era una volta a… Hollywood Trama: La storia di amicizia tra Rick Dalton – attore famoso negli anni Cinquanta ma con una carriera in declino- e Cliff Booth- ... Leggi la notizia su termometropolitico

