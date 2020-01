Bergamo, intossicati 50 bambini in gita (Di martedì 7 gennaio 2020) Nella notte tra sabato quattro e domenica cinque gennaio, i soccorritori del cento diciotto, sono stati costretti a soccorrere cinquanta bambini, tra i sette ed i sedici anni, a Dorga, in provincia di Bergamo, tutti con gli stessi sintomi. Avevano nausee, vomiti e dolori addominali. Erano in gita nel Santuario nella frazione di Castione della Presolana. Momenti di paura e di panico tra i ragazzini e tra i loro accompagnatori, dopo aver consumato una cena in una struttura privata, che ha portato ad una grave intossicazione alimentare. Secondo le informazioni che sono state rese note, l’allarme è scattato intorno a mezzanotte del quattro gennaio ed è stato chiesto l’intervento del cento diciotto. I bambini ed alcuni accompagnatori, avevano tutti gli stessi sintomi di nausee, vomiti e dolori addominali, dopo aver mangiato degli gnocchi al pomodoro, qualche ora prima. I ... Leggi la notizia su bigodino

