Andrea Magnani è un fake? Chi è l’utente che ha minacciato di morte Salvini su Twitter (Di martedì 7 gennaio 2020) Il 5 gennaio 2020 Matteo Salvini aveva condiviso lo screenshot di un tweet a lui rivolto da un utente che si fa chiamare «Andrea Magnani» (@AndreaM94105688) con il seguente testo: Spero che il primo vero terrorista ti faccia fuori,così impari a dare aria hai denti,comunque ti aspetto a Cesena ce pronto un 7.57 magnum, fidati che fara centro……coglione,pensaci bene noi non ti vogliamo in casa nostra…. Qualcuno collega l’utente alle Sardine, qualun altro lo definisce fascista o «un troll di Salvini» forse insinuando che sia stato inventato appositamente per creare lo scandalo. Ecco cosa troviamo nei suoi due profili social. Tweet rimosso, ma ci son dei precedenti Il tweet non c’è più disponibile, forse rimosso dall’utente. Infatti, dei 64 tweet conteggiati dal social attualmente nell’account ce ne sono 63 ancora online e tutti ... Leggi la notizia su open.online

danieleinad83 : RT @YesIKnowMyWay65: Questo Andrea Magnani è un profilo creato a settembre 2019, pochissimi follower, timeline tipica da sostenitore del ca… -