Venezuela | «Luis Parra è esponente del partito Primero Justicia»? No!

Torniamo a parlare di Venezuela, in questo caso del cosiddetto autoproclamato Presidente del Parlamento, Luis Parra. C'è chi sostiene che Open abbia diffuso una «Fake News» definendolo «chavista» sostenendo che sarebbe un «esponente del partito Primero Justicia», ma non è vero. Il tweet contro l'articolo di Open dove Parra viene definito erroneamente un esponente del partito Primero Justicia. Luis Parra faceva parte di Primero Justicia, ma è stato allontanato dal partito nel dicembre 2019 perché coinvolto nella cosiddetta «Operación Alacrán» dove si ritiene che diversi deputati dell'opposizione – sia di Primero Justicia che di altri partiti come Voluntad Popular – siano stati corrotti dai sostenitori del Governo di Maduro affinché non venisse rieletto Guaidó come Presidente dell'Asamblea Nacional de Venezuela.

