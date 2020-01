SPAL Verona: l’Hellas pressa in alto fino alla fine (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il pressing orientato sull’uomo è la peculiarità principale del Verona di Juric. Si è visto anche nel match contro la SPAL L’Hellas Verona di Juric, reduce da un successo fondamentale a Ferrara, adotta una fase di non possesso aggressiva e intensa. Allievo di Gasperini, il tecnico croato utilizza molti concetti del suo calcio, come per esempio le marcature a uomo. Nella slide sopra si vede una situazione di gioco significativa. Siamo a soli 10′ dalla fine, eppure l’Hellas continua a pressare in avanti. Il portiere è quindi costretto al rinvio lungo, mancano le soluzioni di passaggio sul corto. Il Verona non rappresenta lo stereotipo della piccola italiana, cerca anzi una continua aggressione in avanti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

wwwSPORTit : La diretta di Spal-Verona 0-2. Un’altra sconfitta, Semplici rischia il posto - Sebomelo15 : @clacolosimo ieri alle 15 un bel verona spal - valentin10 : SPA 0-2 VER | Spal – Verona | Video -