Presenti ulteriori brevetti per Surface Neo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Surface Neo sarà il primo dispositivo commerciale con Windows 10 X e alcuni brevetti di Microsoft spiegano i dettagli sulla programmazione delle App. Surface Neo – Dettagli Durante l’analisi dei brevetti depositati da Microsoft i colleghi di Windows Latest hanno scoperto interessanti novità per i dispositivi dual screen. Il brevetto, disponibile su FPO, descrive una nuova tecnica di emulazione creata appositamente per gli sviluppatori. A differenza di una classica app per PC, dove ci si avvale di uno schermo con orientamento orizzontale/verticale, le app per dispositivi a più schermi necessitano di nuovi parametri di programmazione. Mediante l’utilizzo di questa tecnologia sarà possibile visualizzare un modello tridimensionale di dispositivo multi-schermo, testando a 360° le app e le interazioni nelle differenti configurazioni. Durante lo sviluppo dell’app sarà dunque possibile ... Leggi la notizia su windowsinsiders

