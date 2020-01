Piero Pelù a Sanremo 2020 con Gigante: il debutto all'Ariston per i 40 anni di carriera (Di lunedì 6 gennaio 2020) Piero Pelù parteciperà al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Gigante. Il cantante è tra i 24 artisti che prenderanno parte alla settantesima edizione del concorso, in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio. Così come per Levante, anche nel caso di Piero Pelù si tratta di un esordio sul palco dell'Ariston, su cui il rocker toscano salirà per la prima volta in qualità di cantante in gara, per celebrare in pompa magna i quarant'anni di carriera, anniversario tondo che cade proprio nel 2020. Il brano con cui si presenta, Gigante, è dedicato al nipote di tre anni, ma anche a tutte le persone che vogliono rinascere ogni volta.Nel 1980, insieme ad Antonio Aiazzi, Francesco Calamai, Gianni Maroccolo e Federico "Ghigo" Renzulli, fonda i Litfiba, complesso rock di cui diviene autore principale e frontman. Dopo diciannove anni di attività, fra successi e momenti di crisi (tra cui la prematura ... Leggi la notizia su blogo

