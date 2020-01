Iran, Conte: “Obiettivo del governo è evitare ulteriore escalation, serve un’azione europea” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nella crisi in corso tra Iran e Usa, il governo italiano si muovo per “evitare un’ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno”. Per raggiungere questo obiettivo “è prioritario promuovere un’azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilità, pur nella comprensione delle esigenze di sicurezza dei nostri alleati”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a Repubblica spiega come Palazzo Chigi si sta muovendo dopo l’omicidio del generale delle Guardie della Rivoluzione Qassem Soleimani ordinato da Donald Trump. Il premier non esprime un giudizio sull’azione del presidente Usa perché la cautela “è d’obbligo” e una valutazione complessiva richiede “anche informazioni di intelligence decisive per pesare tutti gli elementi”. Dopo la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

