Iran, Borse europee in profondo rosso. Volano petrolio e materie prime, a picco i bancari (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’escalation delle tensioni in Medio Oriente ha portato il vento della paura sui mercati finanziari. La prima a pagare il conto è stata la piazza asiatica, con l’indice Nikkei 225 di Tokyo che ha perso l’1,9%. In rosso la maggior parte degli altri listini asiatici, ad eccezione dell’Australia. Le economie del sol Levante dipendono fortemente dal petrolio proveniente dal Medio Oriente e i prezzi dell’oro nero sono aumentati, con il greggio degli Stati Uniti e il Brent in aumento di oltre l’1 per cento. Il barile europeo è salito a oltre 70 dollari al barile per la prima volta in oltre 3 mesi, toccando un massimo di 70,74 dollari. Si tratta del valore più alto da metà settembre. La preoccupazione dell’industria energetica è che l’Iran possa colpire gli impianti di petrolio e gas lungo il Golfo Persico, importanti per gli Stati Uniti e i loro alleati della regione. Sempre ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

