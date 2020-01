Golden Globe 2020, il commento ai premi: Tarantino, Joker e il trionfo a sorpresa di 1917 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Golden Globe 2020, il commento sui vincitori: le conferme su Phoenix e Zellweger, la sorpresa di 1917, premiato per film e regia, e la fumata nera per The Irishman. I Golden Globe riservano quasi sempre qualche sorpresa, al momento della premiazione, e questa settantasettesima edizione dei trofei della Hollywood Foreign Press Association non ha fatto certo mancare la propria dose di sorprese. In particolare, in due delle categorie di maggior rilevanza: ai Golden Globe 2020, infatti, i premi per miglior film drammatico e miglior regia sono stati assegnati a 1917 di Sam Mendes, un kolossal bellico ambientato nel Nord della Francia durante la Prima Guerra Mondiale. Distribuito negli Stati Uniti il giorno di Natale e tuttora in limited release (Universal lo porterà in migliaia di sale americane da venerdì ... Leggi la notizia su movieplayer

