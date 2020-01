Combinata nordica, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo. Sei azzurri in Val di Fiemme (Di lunedì 6 gennaio 2020) Riprende nel nuovo anno la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il quarto appuntamento stagionale, dopo i tre andati in archivio nel 2019, si terrà in Italia, in Val di Fiemme: in programma dal 9 al 12 gennaio due Gundersen ed un team event, anticipati dal Provisional Competition Round. Venerdì 10 alle ore 10.00 si inizierà con il salto dal trampolino HS104, seguito alle ore 13.50 dalla 10 km di fondo, mentre sabato 11 alle ore 10.00 partirà la nuova gara di salto dal trampolino HS104, con il fondo in programma sempre sui 10 km con inizio alle ore 13.30. Domenica 12 si inizierà con il salto alle ore 9.30 e la 2×7.5 km di fondo si terrà alle ore 14.00. Saranno sei gli azzurri in gara: Alessandro Pittin, Samuel Costa, Lukas Runggaldier, Manuel Maierhofer, Giulio Bezzi e Raffaele Buzzi. I convocati DELL’ITALIA DELLA Combinata nordica IN VAL DI FIEMME Alessandro ... Leggi la notizia su oasport

