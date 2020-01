Aggressione con acido | 44enne sfregia il suo amante di 28 anni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Altro grave episodio di stalking culminato in una Aggressione con acido. Colpevole una donna che non voleva saperne di essere lasciata dall’amante più giovane. Aggressione con acido in pieno viso da parte di una donna di 44 anni verso un giovane 28enne. Lei ha agito per ripicca, dopo che il ragazzo le aveva fatto sapere … L'articolo Aggressione con acido 44enne sfregia il suo amante di 28 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

c_appendino : Esprimo la vicinanza mia e della Città al poliziotto ferito e al suo collega per la vile aggressione subìta. Auspi… - Corriere : Aggressione con l’acido in centro a Milano: la stalker segnalata la sera prima dai vicini - PietroGrasso : Ho parlato con @Arturo_Scotto che mi ha raccontato dell’aggressione subita a #Venezia. A lui, alla famiglia e al co… -