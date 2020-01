Veganesimo come ‘filosofia religiosa’: una sentenza giusta (e priva di intolleranza) (Di domenica 5 gennaio 2020) I fatti sono questi: un giudice inglese ha stabilito che un lavoratore non possa essere licenziato sulla base del suo credo vegano, perché il Veganesimo è una forma di filosofia religiosa come altre, e rientra nel cosiddetto Equality Act, una legge che difende chi è sottoposto a discriminazione in base alle sue convinzioni. È accaduto nel Regno Unito, appunto, dove un dipendente di una organizzazione benefica pro animali – tra l’altro – era stato licenziato per obiezioni sull’utilizzo a suo avviso non etico dei fondi pensione dell’associazione. Ma al di là della singola vicenda, ciò che questa sentenza molto attesa stabilisce è che il Veganesimo non è solo una pratica alimentare, ma molto di più, una vera filosofia etica, o etico-religiosa, che non può essere discriminata. E’ ovvio che se non viene spiegata o analizzata, questa sentenza rischia di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Tweets4Vegans : RT @ilfattoblog: FILOSOFIA #VEGAN 'Questa decisione dà dignità etica a una posizione che infatti etica è. Anche se rischia di essere male i… - arcocielo : RT @ilfattoblog: FILOSOFIA #VEGAN 'Questa decisione dà dignità etica a una posizione che infatti etica è. Anche se rischia di essere male i… - Noovyis : (Veganesimo come ‘filosofia religiosa’: una sentenza giusta (e priva di intolleranza)) Playhitmusic - -