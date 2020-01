Totti confida a Linea Diletta: «Mi piacerebbe scoprire nuovi talenti» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Francesco Totti è stato protagonista dell’ultima puntata di Linea Diletta: l’ex capitano della Roma ha svelato il suo futuro Francesco Totti è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata a Diletta Leotta nel programma “Linea Diletta”, la quale andrà in onda il 15 gennaio. L’ex capitano giallorosso ha parlato del suo passato e del suo futuro. Totti – «Cosa consiglierei di fare a Totti 25enne con il Real alla porta? Alla Roma non potrebbe giocare, perché a 25 anni se lo sarebbero già comprato (ride, ndr). Farebbe fatica a rimanere a lungo alla Roma». PROCURATORE – «Se mi piacerebbe farlo? Il procuratore no, è una parola passata, vecchia. Lo scouting dei giovani. Anche qui nella mia scuola calcio vedo se riesco a trovare qualche giovane promettente» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

