Squalo uccide sub in Australia: primo attacco fatale del 2020 (Di domenica 5 gennaio 2020) Uno Squalo ha attaccato e ucciso un uomo vicino a Cull Island, una piccola isola al largo di Esperance, città sulla costa meridionale dello Stato dell’Australia occidentale. Il soccorso marittimo locale ha precisato che la vittima era probabilmente un sub. E’ il primo attacco fatale dall’inizio dell’anno in Australia, il 2° nell’area negli ultimi 3 anni. Nel Paese gli attacchi da parte di squali sono frequenti, ma le morti sono rare: lo scorso anno se ne sono registrati 27, ma nessuno fatale.L'articolo Squalo uccide sub in Australia: primo attacco fatale del 2020 sembra essere il primo su Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

