Revoca Autostrade, Matteo Renzi: “Voteremo contro in Parlamento” (Di domenica 5 gennaio 2020) Matteo Renzi, intervistato dal Messaggero, ha posto un freno alla Revoca delle concessioni ad Autostrade. Infatti, il leder di Italia viva ha assicurato che il partito voterà “contro in Parlamento” e cercherà di evitare “leggi improvvisate”. Inoltre, riferendosi al governo lancia una frecciatina ai grillini: “La maggioranza regge tranquillamente – ha detto Renzi -, M5S non so”. Il riferimento è chiaramente alle recenti esclusioni di paragone e ai due grillini uscenti. Revoca Autostrade, parla Matteo Renzi Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, alza un muro sul decreto Milleproroghe e scende polemico contro la Revoca delle concessioni ad Autostrade. “Abbiamo già votato contro in Cdm – ha spiegato -. Voteremo contro in Parlamento“. Le motivazioni dell’ex premier sono chiare: “Punire chi ha sbagliato sul Morandi o ... Leggi la notizia su notizie

