Oroscopo 4 e 5 Gennaio: ecco cosa dicono le stelle (Di domenica 5 gennaio 2020) Questo sarà un weekend speciale non solo perché è l’ultimo delle feste natalizie ma perché è anche il primo del mese di Gennaio. cosa ci hanno riservato le stelle? Ce lo spiega Paolo Fox con il suo Oroscopo. Oroscopo segno per segno Ariete: questo è un weekend importante per te. Riuscirai a planare come si deve e a mettere a posto tutte le situazioni lavorative lasciate sino ad ora in sospeso. Insomma trattasi di due giorni favorevoli, e accompagnati dal buon transito della Luna. Toro: la primavera si preparare in tuo favore e in favore di muovi incontri. Questo weekend sarà preparativo, e andrà incontro a chi si vuole innamorare. Cerca di non arrabboarti troppo con chi non ti ascolta e non ti dà attenzione. Gemelli: l’anno è finito pesantemente, ma questo mese è di recupero energico per te. Anche coloro che hanno avuto problemi economici o con la legge stanno per avere ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

