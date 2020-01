Napoli, ragazzi sequestrano un’ambulanza e gli operatori sanitari del 118 (Di lunedì 6 gennaio 2020) ragazzi sequestrano operatori e ambulanza a Napoli ragazzi sequestrano un’ambulanza e gli operatori sanitari del 118 all’ospedale Loreto Mare di Napoli per costringerli a soccorrere un amico 16enne con una distorsione al ginocchio. La denuncia arriva dall’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ fondata dal medico di pronto soccorso Manuel Ruggiero, proprio per denunciare gli episodi di violenza contro gli operatori sanitari. Il titolo del post è “l’ambulanza me la vado a prendere io…”. Leggi la notizia su tpi

