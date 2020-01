Milan-Sampdoria orario e tv: si gioca il 6 gennaio! Programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 5 gennaio 2020) Sarà il giorno del grande ritorno? In ogni caso l’occasione di vederlo in campo. Zlatan Ibrahimovic saluta lo Stadio San Siro: nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A di calcio si sfidano domani, lunedì 6 gennaio, alle 15.00 Milan e Sampdoria e lo svedese è pronto a riabbracciare il pubblico rossonero. Lo farà partendo titolare nell’11 di mister Pioli? Andiamo a scoprire il Programma del match e le probabili formazioni. Milan-Sampdoria: Programma E TV LUNEDÌ 6 GENNAIO ore 15.00 Milan-Sampdoria (diretta tv Sky Sport Serie A, diretta streaming Sky Go) probabili FORMAZIONI Milan-Sampdoria Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Bonaventura, Bennacer, Paquetà; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu. Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Thorsby, Murillo, Colley, Murru; Depaoli,Vieira, Ekdal; Linetty; Gabbiadini, ... Leggi la notizia su oasport

