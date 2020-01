Le relazioni tra Cina e Taiwan sono sempre più difficili (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Capo di Stato di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha recentemente affermato che il modello ‘Un Paese, Due sistemi” adottato dalla Cina nei confronti di Hong Kong e che prevede la coesistenza, all’interno della medesima nazione, di sistemi politici profondamente diversi non potrà funzionare con Taiwan. Pechino ha sostenuto, infatti, che l’adozione di questa formula potrebbe portare all’unità con Taipei che, sin dal termine della Guerra Civile nel 1949, continua a proclamarsi indipendente ma la cui sovranità è riconosciuta da meno di venti nazioni al mondo. La Ing-wen ha poi ricordato che i gravi problemi politici che sta attraversando Hong Kong dimostrerebbero come “Un Paese, Due sistemi” non sia un modello funzionante e tantomeno un opzione che Taipei potrebbe prendere in considerazione. Un voto significativo Le affermazioni del Presidente Taiwanese ... Leggi la notizia su it.insideover

