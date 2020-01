Ladri svaligiano la casa della top model Ceretti - (Di domenica 5 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Brutta sorpresa per la top model bresciana. I Ladri avrebbero portato via 30mila euro in gioielli e 50mila in capi di abbigliamento Un inizio anno da incubo per Vittoria Ceretti, la top model originaria di Brescia e protagonista delle passerelle internazionali. Secondo quanto riporta il Giorno, i Ladri si sarebbero introdotti nel suo appartamento in Zona Carrobbio a Milano, portando via abiti e gioielli, per un bottino da capogiro. Nei primi giorni del 2020, la banda dei topi di appartamento non è andata in vacanza e a Milano, tra maxi colpi portati a termine (come il furto di migliaia di euro in orologi, monete d'oro e lingotti) e furti non riusciti (quando la cassaforte è rimasta incastrata nell'ascensore), non ha risparmiato nemmeno la casa della top model bresciana, in zona Carrobbio, tra via Torino e l'Università Cattolica. I Ladri si sarebbero ... Leggi la notizia su ilgiornale

