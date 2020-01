Iraq: Parlamento approva risoluzione, via truppe straniere dal Paese (Di domenica 5 gennaio 2020) Iraq, il Parlamento, su spinta del premier Adil Abdul Mahdi, ha approvato una risoluzione con la quale chiede a tutte le truppe straniere di lasciare il Paese. Durante una riunione di emergenza del Parlamento, lo stesso Mahdi ha riferito di essere stato avvisato dalle autorità americane pochi minuti prima del raid che sarebbe partito contro il generale Soleimani, ma di aver negato il suo consenso. Il premier iracheno ha contestualmente ribadito che è nell'interesse di Iraq e Stati Uniti porre fine alla presenza di truppe straniere nei suoi territori. Soleimani, Teheran: "Soldati USA lascino basi se vogliono restare vivi" Trump: "Attaccheremo più forte" Tensione alle stelle tra Usa e Iram dopo l’uccisione per ordine di Trump del generale iraniano Quassem Soleimani, numero due di Teheran Gran Bretagna: "Soleimani una ... Leggi la notizia su blogo

