Giochi del decennio: Spelunky è un mix dalle meccaniche perfette e senza fine - articolo (Di domenica 5 gennaio 2020) Col senno di poi, e forzando un paragone azzardato, Spelunky è come fumare. Mi sono ritrovato a farlo in parte perché tutti i ragazzini fighi lo facevano al tempo. Era terribilmente facile farlo male all'inizio, ma presto divenne un'abitudine giornaliera parecchio rilassante. Questo porta a una scioltezza incredibile, fatta di routine di base e di sottili sfumature che derivano dalla ripetizione giornaliera istintiva e sempre più frequente. E mi uccide. La morte è certa, solitamente accidentale ma non le si può scappare: se arriverete a uno dei finali del gioco (traguardo che a me personalmente ha richiesto tre anni e circa 500 ore per farlo più di una volta su venti tentativi), la schermata del punteggio finale indica come causa della morte "anzianità".La magia viene dagli stessi ingredienti della ricetta, che sono davvero semplici. Nel DNA, è un roguelike mascherato da platform: ... Leggi la notizia su eurogamer

