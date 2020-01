Gabriel Garko, fan sbotta: “Chiedono se è omosessuale… intollerabile!” (Di domenica 5 gennaio 2020) Gabriel Garko, un suo fan tuona: “È intollerabile che gli chiedano sempre se è omosessuale” L’attore Gabriel Garko non ha intenzione alcuna di rendere pubblica l’identità della persona che da qualche tempo riempie di gioia la sua vita. L’ha chiarito in più occasioni, ribadendo il proposito di proteggere gelosamente la sua privacy. Tanti le voci che lo vedrebbero addirittura sposato con Gabriele Rossi, concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. Una fan di Gabriel Garko ha scritto alla rubrica del settimanale Nuovo Tv curata da Alessandro Cecchi Paone, lamentando il fatto che quando l’ex modello viene ospitato nelle trasmissioni televisive, l’interesse è quello di carpire informazioni sulla sua vita privata, se ama un uomo o una donna: “Lo trovo davvero intollerabile che gli chiedano sempre se è omosessuale”. Nessuno ... Leggi la notizia su lanostratv

