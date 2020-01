DIAWARA: «Vogliamo rispetto dagli arbitri ma non abbiamo perso per questo» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Amadou DIAWARA ha commentato in zona mista la sconfitta rimediata dalla Roma contro il Torino. Le parole del giallorosso (-Dalla nostra inviata, Jessica Reatini) Amadou DIAWARA ha commentato in zona mista la sconfitta rimediata dalla Roma contro il Torino all’Olimpico. Queste le parole del centrocampista giallorosso. «La Roma merita rispetto da parte degli arbitri, siamo una grande squadra. Poi non penso che abbiamo perso per colpa dell’arbitro, se fossimo stati un po’ fortunati avremmo realizzato le occasioni che abbiamo avuto» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

