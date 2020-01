CorSport: Napoli-Inter, difficile il recupero di Koulibaly. Elmas pronto a sostituire Fabian (Di domenica 5 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport le ultime sulla formazione che Gattuso potrebbe schierare in campo domani, contro l’Inter. Mertens non comparirà nell’elenco dei convocati. Il problema agli adduttori lo tiene fuori ed è volato in Belgio per qualche giorno di vacanza. Mancheranno anche Maksimovic, Malcuit e Ghoulam. Fabian Ruiz è in ripresa dopo l’influenza che lo ha colpito nei giorni scorsi: ieri si è allenato da solo. “se alla fine il tecnico non lo riterrà in condizioni fisiche adeguate, toccherà a Elmas sostituirlo dal 1’”. Gattuso spera anche di recuperare Koulibaly. “Il difensore sta provando ad anticipare i tempi dopo il problema muscolare rimediato con il Parma e oggi sosterrà il classico provino decisivo, però le possibilità che domani possa presentarsi al San Paolo sono estremamente esigue”. Lo schieramento del Napoli dovrebbe prevedere Merer in porta, Di Lorenzo, Manolas, Luperto e ... Leggi la notizia su ilnapolista

