Caro Renzi, prima di difendere i rentier di Autostrade studia (Di domenica 5 gennaio 2020) Le Autostrade sono un monopolio naturale. Vuol dire che non esiste concorrenza “nel mercato”: nello sciagurato esempio del Ponte Morandi a Genova, non vi era un’autostrada alternativa alla A10 da utilizzare e così mettere in competizione Atlantia e un altro gestore. In tale quadro, la scuola liberista ha codificato la cosiddetta concorrenza “per il mercato”: il mercato non c’è, ma lo approssimiamo con la regolazione pubblica: gara per la concessione di un bene pubblico e controllo indipendente sulla gestione, preferibilmente attraverso un’Agenzia ad hoc. Interessi economici fortissimi e una politica ancillare e senza più autonomia culturale hanno realizzato il modello, in cima alla lista delle “riforme strutturali” raccomandate dal Washington e dal Bruxelles Consensus, presentato come necessario a marginalizzare ... Leggi la notizia su huffingtonpost

