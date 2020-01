Bielsa: «Arteta? All’Arsenal non solo grazie a Pep» VIDEO (Di domenica 5 gennaio 2020) Bielsa, le parole del tecnico del Leeds in vista della sfida di FA Cup di domani contro l’Arsenal di Arteta Leeds e Arsenal si sfideranno domani in vista della FA Cup. Il tecnico Bielsa ha parlato della nuova esperienza di Arteta in conferenza stampa. «Essere stato un collaboratore di Guardiola rappresenterà sempre un valore aggiunto. Guardiola, in qualità di allenatore, è il migliore dal mio punto di vista. Le responsabilità che Arteta aveva nel suo staff tecnico erano di grandissima importanza. Se è stato scelto da un club come l’Arsenal di certo non è solo perché è stato il secondo di Guardiola». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

