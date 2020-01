Al Bano e Romina a Sanremo: l’annuncio di Malgioglio su Instagram e il retroscena (Di domenica 5 gennaio 2020) Cristiano Malgioglio conferma su Instagram la presenza di Romina Power e Al Bano Carrisi a Sanremo. La coppia sarà in gara nello show condotto da Amadeus con una canzone scritta dal celebre paroliere. A svelarlo è stato proprio l’opinionista di Barbara D’Urso che ha pubblicato un post in cui ha raccontato anche un retroscena riguardo la canzone che la coppia porterà al Festival. Al Bano e Romina sono stati di recente protagonisti di 55 passi nel sole, lo show di Canale Cinque in cui il cantante di Cellino San Marco ha raccontato la sua straordinaria carriera, circondato dall’ex moglie e dai figli Yari, Cristel e Romina Jr. Un programma di grande successo che ha confermato ancora una volta quanto la coppia sia amata dal pubblico. Carrisi negli ultimi mesi non aveva nascosto la volontà di partecipare al Festival di Sanremo. Mentre la sua presenza era stata confermata ... Leggi la notizia su dilei

