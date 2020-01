Uccisione Soleimani, Conte preoccupato: “Dialogo e responsabilità”. Guerini: “Nostre missioni militari continuano” (Di sabato 4 gennaio 2020) "Forte preoccupazione per l'escalation in Medio Oriente". Il governo italiano monitora la situazione e non nasconde la preoccupazione per i possibili sviluppi. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arriva un "appello alla moderazione, al dialogo e al senso di responsabilita'". E lo sguardo e' rivolto all'Unione europea che, secondo il premier, "in questa prospettiva puo' giocare un ruolo fondamentale e offrire un contributo determinante". Proprio per questo, fanno sapere da palazzo Chigi, Conte "si sta prodigando affinche' l'Europa possa esercitare tutto il proprio peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili e vanificare cosi' tutti gli sforzi per stabilizzare l'area". Naturalmente, la "massima attenzione e' rivolta ai nostri militari nella regione". Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dopo che la Nato ha fatto sapere di ... Leggi la notizia su ilfogliettone

