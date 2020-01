Tina Cipollari, capodanno di passione insieme a un uomo: la verità su Vincenzo Ferrara (Di sabato 4 gennaio 2020) Tina Cipollari è senza dubbio una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne. L’opinionista come tutti sanno dopo la fine della storia con Kiko Nalli ha legato sentimentalmente con Vincenzo Ferrara. Nelle ultime settimane, però, l’amica di Gianni Sperti è stata al centro di numerosi pettegolezzi, in quanto pare sia tornata single. Dopo varie domande da parte dei follower, Tina ha risposto a tutti con una foto pubblicata nel giorno di capodanno, togliendo così ogni dubbio. Tina Cipollari in dolce compagnia nell’ultimo dell’anno Tina Cipollari l’ultimo dell’anno è stata avvistata con un uomo, dando vita a una nottata di passione. L’uomo misterioso che ha trascorso il capodanno con l’opinionista di Uomini e Donne, è proprio il suo compagno Vincenzo Ferrara. L’imprenditore infatti, sul suo profilo Instagram, durante le ultime ore del 2019, ha caricato ... Leggi la notizia su kontrokultura

