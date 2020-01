Sport Invernali oggi, calendario e orari 4 gennaio: programma, tv e streaming di tutti gli eventi (Di sabato 4 gennaio 2020) oggi sabato 4 gennaio ci aspetta una giornata davvero ricca per quanto riguarda gli Sport Invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino riparte con lo slalom femminile di Zagabria, tutti contro Mikaela Shiffrin che sembra davvero imbattibile tra i pali stretti. Il Tour de Ski prosegue il suo lungo fine settimana in Val di Fiemme, spazio alle sprint a tecnica classica dove il norvegese Johannes Klaebo non sembra avere rivali ma il nostro Federico Pellegrino andrà a caccia del podio. La Tournée dei Quattro Trampolini vivrà il suo terzo atto a Innsbruck, gara fondamentale per la classifica generale e lotta apertissima per il successo in terra austriaca. Spazio anche per la Coppa del Mondo di bob a Winterberg. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con tutti gli orari delle gare degli Sport Invernali che andranno in scena oggi sabato 4 gennaio. Indicato anche tutto il ... Leggi la notizia su oasport

