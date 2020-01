Milano, mangia una fetta di torta in via Montenapoleone ma non ha i soldi per pagarla: denunciato (Di sabato 4 gennaio 2020) Un uomo di 39 anni è stato denunciato per insolvenza fraudolenta: non aveva i soldi per pagare una fetta di torta, un caffè e una bottiglietta d'acqua presi in un bar di via Montenapoleone, la via del lusso di Milano. Il conto ammontava a quattordici euro: l'uomo, risultato nullatenente, aveva detto di aver dimenticato il portafoglio in albergo. Leggi la notizia su milano.fanpage

chiaravillage : @CarlucciStef @sbetz10 Non so minimamente cosa sia. Per me a milano ci sono pochi posti in cui si mangia bene medit… - casa140561 : @NickNiceOne Nick, vieni anche al sud..., Bari, Lecce, Taranto..., anche perché c’è spesso il sole e si mangia beni… - itti_stef : @DanBeraudo Infatti farà la spola Milano Inghilterra. Mangia in aeroporto e vola.. -